Torneio de truco encerra Jogos dos Servidores Municipais de 2023; Educação é a campeã geral

Chegou ao fim mais uma edição dos Jogos dos Servidores Municipais. A competição foi finalizada no sábado, dia 28 de outubro, conforme previsto pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), com a realização do torneio de truco, que terminou com a equipe do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) na primeira colocação. A competição aconteceu na sede da SEL.

A dupla Carlos Eduardo Colla e Tadeu Pereira Santos foi a campeã, seguida pela dupla Iva Maria Marques Almeida e Jaqueline Pelegrini, do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, e Carlos Eduardo F. Melo e Benedito Jácomo Depieri, também do SAMAE. Na classificação geral, a Secretaria Municipal da Educação garantiu o primeiro lugar na disputa com outras cinco equipes competidoras representantes de órgãos públicos.

As equipes da Secretaria da Educação e do SAMAE ficaram empatados na primeira colocação com 34 pontos somados, porém, nos critérios de desempate, a Educação levou a melhor, já que venceu mais modalidades (4), em comparação com o SAMAE (2).

Os Jogos dos Servidores Municipais contaram com a participação de seis equipes, sendo elas as Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, Serviços Municipais, Segurança Pública, além do SAMAE e Hospital Municipal. Ao longo da competição, foram disputadas nove modalidades: xadrez, vôlei de quadra, vôlei de praia, truco, tênis de mesa, damas, futsal, dominó e beach tênis.

Classificação geral

Educação – 34 pontos (campeã por critério de desempate)

Samae – 34 pontos

Hospital – 28 pontos

Esporte – 19 pontos

SSM – 16 pontos

Segurança – 13 pontos