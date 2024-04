Torneio Show de Bola do Trabalhador

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, deu o pontapé inicial para a organização do Torneio Show de Bola do Trabalhador, em comemoração ao Dia do Trabalhador. O evento acontecerá no domingo, dia 05 de maio.

A reunião ocorreu na quinta-feira, 25/04, às 19h30, no Ensaios Music Bar, e contou com a presença dos técnicos e representantes das 13 equipes que disputarão o torneio, o superintendente de esportes Diogo Mansur, além dos Secretários de Cultura e Esporte, e do Vice-Prefeito Adézio Dias e do Prefeito Dr. Zeedivaldo. Na ocasião, além dos assuntos relacionados ao torneio, os representantes das equipes fizeram outras reivindicações para a melhoria do esporte na cidade. O Prefeito e o Vice ouviram as colocações e prontamente foram tomadas soluções para as questões levantadas.

O Torneio Show de Bola do Trabalhador ocorrerá no domingo, dia 05 de maio, com início às 7h45. Na primeira etapa, os jogos serão disputados nos dois campos: no Estádio Municipal Pedro Forner, no Centro, e no campo Artur Vicente Caetano, no Bairro Jardim Brasil. Já os jogos finais do torneio ocorrerão exclusivamente no campo Artur Vicente Caetano, no Jardim Brasil.

Foi realizado o sorteio com o apoio do superintendente Diogo, e os confrontos da primeira fase do Torneio Show do Trabalhador foram decididos, com cada equipe já sabendo quem será seu adversário.

O Torneio Show de Bola do Trabalhador também faz parte do calendário de comemorações dos 33 anos de Engenheiro Coelho e trará novidades para a criançada, como brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce na rua paralela ao campo do Jardim Brasil.

Venha prestigiar e torcer por sua equipe do coração!