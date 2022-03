Trabalhadores de Cosmópolis se reúnem em frente ao CRTC

Moradores de Cosmópolis que estão desempregados se reuniram na frente do Centro de Referência do Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) e sede da Secretaria de Industria e Comercio de Cosmópolis na manhã desta quarta-feira (23). O motivo da concentração de pessoas foi mães e pais de famílias que reivindicam respostas sobre empregabilidade e oportunidade para mão de obra local.

Um dos representantes, do que ficou caracterizado como manifestação, alegou que uma das insatisfações que movimentou os trabalhadores foi a contratação de um novo sistema de roçagem que utiliza de máquinas “Tanta gente precisando de trabalho, de uma oportunidade, e o Prefeito contrata máquina para trabalhar”.

Outra demanda dos desempregados foi questionar o órgão sobre as vagas de emprego “Vim em busca da vaga de emprego, vim saber o que está acontecendo, porque sabemos que tem vaga, mas nunca chega pra gente. Somos mãe de família, temos filhos, pagamos aluguel e só queremos uma oportunidade, só queremos um emprego”.

Juliano Oliveira se identificou como líder dos trabalhadores e argumentou “Viemos saber do secretário a respeito do trabalho local, a respeito de tudo que acontece, da inercia das vagas da refinaria que nunca vêm para o CRTC de Cosmópolis” finalizou.

Um diretor recebeu o representante dos trabalhadores para entender a situação. A afirmativa foi de que o secretário, Gelson Luiz D’aólio, está de férias.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Cosmópolis, que se posicionou. Veja na íntegra:

“A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, informa que o Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) trabalha arduamente em prol do trabalhador cosmopolense.

Desde o início que a atual gestão assumiu, foram abertas mais de 800 vagas em diversos ramos de atividades, para homens e mulheres, de todas as idades, com ou sem experiência.

Somente nesta semana, estão sendo oferecidas 42 vagas pelo CRTC, sendo de 30 empresas distintas.

O Secretário da pasta, Gelson D’Aolio, já esteve reunido e articulando por diversas vezes a vinda de vagas referente a Refinaria (REPLAN). No mês de setembro, em parceria com o CRTC, foram abertas 97 vagas para as seguintes funções: Técnico de Elétrica (10 vagas); Técnico de instrumentação (35 vagas); Instrumentista Tubista (09 vagas); Eletricista Força e Controle (30 vagas); Eletricista industrial (05 vagas).

Além disso, por meio da EMEP Milton Frungillo, a Prefeitura vem capacitando a mão de obra cosmopolense, os preparando para o mercado de trabalho, não somente focando na área petrolífera.

Vale ressaltar que assim como o secretário da pasta, o Prefeito Junior Felisbino sempre abriu seu gabinete para tratar de assuntos referentes à geração de empregos, com empresários que tem interesse em se instalar no município, bem como vereadores que também lutam por essa causa.

Salientamos ainda que toda a reivindicação pacífica, que sejam feitos por órgãos legalizados serão recebidos no Paço Municipal para qualquer tipo de tratativa.”