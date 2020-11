Tradicional Cantata “Natal, um grito de paz” acontece no Mackenzie Campinas

No dia 24 de novembro, às 20h, acontece a famosa cantata natalina, “Natal, um grito de paz”, do Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em Campinas. Com apoio da Prefeitura e Secretaria de Cultura de Campinas, o espetáculo que acontece há sete anos receberá uma programação on-line que dará início às comemorações do Natal de 2020 da cidade.

Por não ser possível a apresentação ao ar livre, como foi realizada nos anos anteriores, quando reuniu um grande público na Av. Brasil para assistir à Cantata com Coral de mais de 250 vozes, este ano o CCT levará ao público uma apresentação virtual em forma de LIVE, que poderá ser acompanhada pelo canal no YouTube da TV Mackenzie.

Neste 2020, ano que ficará marcado pela pandemia, segundo o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), Dr. José Inácio Ramos, foi preciso que tudo fosse reinventado. E isso aconteceu, também, com o evento, “tivemos que nos ajustar, com a urgência devida, a uma nova forma de apresentação das músicas natalinas. Gravações, vídeos, lives em plataformas digitais, tudo foi usado para que não deixássemos – Mackenzie e Prefeitura – se apagar a chama de um evento que tem sido, ano a ano, aguardado por toda a comunidade de Campinas. Com o apoio da Prefeitura de Campinas, ainda que recente, já se incorporou ao roteiro natalino da cidade”.

O programa reunirá vídeos dos melhores trechos das edições anteriores, músicas inéditas executadas por 16 vozes do Grande Coral Campinas e um vídeo mosaico composto por cem coralistas com o objetivo de transmitir muito amor e arte.

A maestrina e coordenadora do evento, Laura Aimbiré, afirma que o evento é imprescindível, em especial em um ano como este, repleto de incertezas e lutas por conta da pandemia. “Mais que nunca, precisamos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, nosso Príncipe da Paz, que veio habitar conosco. Assim, não poderíamos deixar de trazer à cidade de Campinas o nosso querido evento Natal, Um Grito de Paz!”, afirma.

O espetáculo conta com o apoio voluntário de Artur Mendes, Carlinhos Santos, Danilo Demori, Suzana Cabral e Wanilton Mafuz; com supervisão artística e regência do maestro Parcival Módolo.

O diretor do Centro de Ciência e Tecnologia, Anaor Donizetti Carneiro da Silva, finaliza dizendo que a transmissão pela TV Mackenzie acontece para a proteção dos coralistas, bem como da população em geral. Afirma também que terá o mesmo empenho e dedicação de todos os envolvidos. “Estamos preparando com muito cuidado e carinho um especial que será inesquecível! E aguardamos a “presença virtual” de todos!”.

Clássicas músicas natalinas serão apresentadas, tais como: Haja paz na terra, Ó vinde fiéis, Dai ao Senhor louvor, Anjos vieram anunciar, O Natal chegou e Noite de Paz.

Serviço

Cantata: Natal, um grito de paz

Data: 24 de novembro

Horário: 20 horas

Link: https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw