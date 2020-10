Tradicional festival de filmes holandeses tem programação online em 2020

A nova edição do “The Netherlands Film Festival” (NFF), o mais tradicional festival de filmes da Holanda, tem parte de sua programação online neste ano. Por causa da pandemia da Covid-19 e das recomendações de isolamento social, o festival foi adaptado para uma exibição com visitas remotas.

O NFF acontece anualmente no mês de outubro na cidade de Utrecht, na Holanda, e celebra as produções que retratam a cultura e a sociedade holandesa dentro e fora do país. De acordo com a descrição do evento, “o festival é a ferramenta mais poderosa que temos para envolver um grande e variado público em tudo o que o cinema holandês tem a oferecer”.

Com boa parte de sua programação online, a 40ª edição do festival é uma oportunidade para que os brasileiros possam conhecer um pouco mais sobre a cultura holandesa sem sair de casa. “O cinema é um traço cultural muito forte, demonstra costumes e tradições de diversos povos. Com certeza, a chance de tornar isso online aproxima ainda mais a Holanda do Brasil”, conta a coordenadora do Global Integration da Associação Cultural Brasil Holanda, Marina van der Vinne. As atividades seguem até o dia 3 de outubro.

Enquanto não é possível viajar e apreciar a cultura holandesa de perto, uma dica é se inspirar no The Netherlands Film Festival e assistir produções que revelam um pouco das origens do país.

Clássicos do cinema holandês

O Ataque (1986)

Guerra / Drama

Dirigido por Fons Rademakers, o filme traz a Holanda em um contexto de Segunda Guerra Mundial. O drama conta a história de Anton, um menino de 12 anos que presencia as forças armadas holandesas matarem um soldado alemão por engano. Para esconder o incidente, o corpo do soldado é colocado na casa da família de Anton, que acabam sendo mortos por traição. Apenas Anton sobrevive e, anos mais tarde, decide investigar o que realmente aconteceu.

O filme de 1986 é um dos principais nomes do cinema holandês e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro.

Caráter (1998)

Drama / Mistério

A produção holandesa dirigida por Mike van Diem se passa em Rotterdam, a segunda cidade mais importante dos Países Baixos. Trazendo o contexto de pós Primeira Guerra Mundial, em 1920, o longa-metragem conta a história de Jacob Katadreuffe, um jovem advogado que foi preso acusado pela morte de um poderoso oficial de justiça, que na verdade é seu próprio pai — um homem frio e cruel que nunca aceitou o filho bastardo. “Caráter” também levou uma estatueta do Oscar para o cinema holandês, como melhor filme estrangeiro em 1998.

A Espiã (2006)

Guerra / Drama

“A Espiã” é um dos filmes mais populares do cinema holandês. Dirigido por Paul Verhoeven, o longa explora o contexto de Segunda Guerra Mundial ao contar a história de Rachel Stein, uma linda cantora judia que se torna símbolo da resistência contra o nazismo na Holanda. Com a missão de espionar o grupo nazista enquanto a resistência elabora um plano, Rachel acaba se apaixonando pelo oficial alemão e é forçada a escolher um lado.

O filme seria inspirado em fatos reais e é considerado um dos principais filmes do cinema holandês.

