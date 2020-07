TRAFICANTE É PRESO COM MAIS DE 1,3 TONELADAS DE DROGAS EM SÍTIO EM MOGI MIRIM

Por volta das 22 horas de domingo, 12, a Polícia Militar apreendeu cerca de 1,3 tonelada de maconha em um sítio na região da Estrada Velha, que liga Mogi Mirim a Itapira. A quantidade de droga apreendida corresponde a R$ 5 milhões de reais.

Segundo informações, o proprietário de sítio comunicou aos policiais que faziam ronda na região, que um caminhão havia invadido sua propriedade e que suspeitava que os mesmos iriam roubar seu trator.

Quando os policiais localizaram o caminhão o passageiro atirou contra a guarnição, que revidou, o mesmo empreendeu fuga. Ninguém ficou ferido no tiroteio.

O motorista não conseguiu fugir e foi preso relatando as autoridades que ganharia R$ 30 mil para fazer o frete, de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Mogi Mirim. A droga seria deixada no canavial, para ser recolhida posteriormente.

O motorista foi apresentado na delegacia, juntamente com a droga, onde o delegado de plantão ratificou voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.