Traficantes são capturados em operação policial em Mogi Guaçu

Da Redação

Na noite de 5 de março, uma equipe em Patrulhamento Tático por Mogi Guaçu, realizou uma importante ação que resultou na captura de cinco indivíduos envolvidos em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a operação, foram apreendidos significativos volumes de entorpecentes, incluindo 126 pinos contendo cocaína, totalizando 0,085 kg, e 34 pedras de crack, totalizando 0,015 kg. Além disso, uma quantia em dinheiro no valor de R$517,00 também foi apreendida.

A ação teve início quando a equipe policial visualizou dois indivíduos saindo de uma residência suspeita, conhecida por ser utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas. Ao notarem a presença policial, um dos indivíduos, identificado como I. tentou retornar ao interior da residência, mas foi seguido pela equipe. Durante a abordagem, I. foi flagrado jogando um invólucro ao solo, que posteriormente foi constatado conter pinos de cocaína.

No interior da residência, foram encontrados outros suspeitos: G., A. e R., cada um tentando se desfazer de drogas e materiais ilícitos. A equipe policial conseguiu recuperar as drogas jogadas ao telhado e ao redor da propriedade, além do dinheiro que estava sob a responsabilidade de G.

Todos os suspeitos foram detidos e conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de Plantão ratificou a voz de prisão dada pela equipe policial, e os indiciados permaneceram detidos à disposição da justiça.

Essa operação é parte dos esforços contínuos das autoridades locais para combater o tráfico de drogas e manter a segurança da comunidade de Mogi Guaçu. O sucesso dessa ação destaca a importância da colaboração entre a polícia e a comunidade no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.