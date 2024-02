Traficantes são presos em flagrante em Mogi Guaçu

Da Redação

Na madrugada de 13 de fevereiro, a polícia de Mogi Guaçu realizou uma operação preventiva que resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia, uma equipe em patrulhamento preventivo na Rua Conchal avistou os três indivíduos parados. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga em direção à Avenida Washington Luís. Os policiais prontamente iniciaram uma perseguição e conseguiram abordá-los na referida avenida.

Durante a revista pessoal, foram encontradas quantias em dinheiro com cada um dos indivíduos. Com A.N.P.M., foi localizada uma nota de R$20,00 reais, enquanto G.C.S. portava R$122,00 reais em notas diversas. Já com T.R., foram encontrados R$12,60 reais em moedas.

Com o apoio do CGP-1, os policiais retornaram ao local onde os suspeitos estavam inicialmente e encontraram um pino contendo uma substância aparentando ser cocaína na calçada. Além disso, ao adentrarem um terreno baldio próximo, descobriram um saco plástico preto contendo mais 57 pinos idênticos ao encontrado anteriormente.

Diante dos fatos, os três indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos até a Central de Polícia Judiciária. O delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência e ratificou a voz de prisão em flagrante delito. Os suspeitos permanecem à disposição da justiça, respondendo pelo crime de tráfico de drogas.