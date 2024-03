Tráfico de Drogas: Apreensão em Mogi Guaçu

Da Redação

Na tarde do dia 1º de março, uma operação de patrulhamento ostensivo e preventivo pela Av. dos Flamboyants, em Mogi Guaçu, resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e na detenção de um indivíduo envolvido no tráfico local.

A equipe policial, ciente do histórico de atividade criminosa na região, avistou um menor conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, correndo pela rua dos Lírios com atitude suspeita. Ao ser abordado, foram encontrados em sua posse 20 flaconetes contendo substância análoga à cocaína. O jovem confessou a prática delitiva, afirmando que estava buscando mais drogas para atender a um pedido de um motociclista.

Seguindo as informações fornecidas pelo suspeito, a equipe policial localizou um total de 46 flaconetes, totalizando 38,36 gramas de cocaína, escondidos no canteiro central da via.

O menor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência Policial de Ato Infracional/Tráfico de Drogas, e após as medidas administrativas, o suspeito foi liberado sob responsabilidade de sua genitora.

O incidente ressalta a importância da vigilância policial em áreas suspeitas e a necessidade contínua de combate ao tráfico de drogas para garantir a segurança e bem-estar da comunidade. As autoridades policiais continuam empenhadas em coibir atividades criminosas e garantir a ordem pública na região de Mogi Guaçu.