Tráfico de Drogas em Mogi Guaçu: Suspeito é Preso em Flagrante

A polícia de Mogi Guaçu foi acionada via Copom para responder a uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas em via pública. Com o apoio do CGP1, os agentes se dirigiram ao local mencionado, onde ocorreu um evento que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo identificado como D.H.M.R.

Ao adentrarem a rua indicada, os policiais observaram uma mudança repentina de direção por parte de D.H.M.R, que tentou disfarçar pegando um copo de água de um portão próximo. As características do suspeito coincidiam com as descritas na ocorrência. Diante disso, foi realizada uma abordagem e busca pessoal.

Durante a busca, foram encontrados no bolso direito traseiro de D.H.M.R aproximadamente 5 microtubos contendo uma substância análoga à cocaína. Além disso, uma quantia de R$60,00 em espécie foi encontrada entre o elástico do seu shorts. Diante das evidências, D.H.M.R recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Posteriormente, o suspeito foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde a Delegada de plantão, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas. D.H.M.R permanece à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

O tráfico de drogas é uma preocupação crescente em muitas comunidades, e a rápida e eficaz resposta das autoridades policiais é essencial para coibir essa prática ilegal e garantir a segurança da população. A colaboração da comunidade em relatar atividades suspeitas é fundamental para o combate eficaz ao tráfico de drogas e outros crimes.