Tragédia na madrugada: Homem morre após colidir motocicleta contra veículo na Av. Pref. Laércio José Gothardo em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Uma trágica colisão entre uma motocicleta e um veículo, na madrugada deste domingo (6), deixou um jovem de 24 anos morto e outro gravemente ferido na Avenida Prefeito Laércio José Gothardo, em Jaguariúna.

Segundo informações, dois ocupantes, ambos sem capacete, transitavam pela contramão de direção na movimentada avenida. Eles estavam em uma motocicleta que, segundo as autoridades, possivelmente era produto de roubo ou furto, já que não possuía placa e apresentava sinais de identificação suprimidos.

Ao chegar na altura do hotel Transamérica, os jovens colidiram de frente com um veículo Megane, que trafegava na direção correta. O impacto da colisão foi extremamente violento.

O socorro foi acionado imediatamente, e as vítimas foram levadas às pressas ao Hospital Municipal Walter Ferrari, onde receberam atendimento médico emergencial. Infelizmente, um dos ocupantes da motocicleta, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de chegar ao hospital. Já o segundo ocupante, foi entubado em estado grave e permanece sob cuidados intensivos na unidade hospitalar. Apesar do impacto, o motorista do veículo nada sofreu.

A Polícia Militar e a equipe da perícia estiveram no local para coletar evidências e realizar a investigação do inquérito. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia da cidade de Jaguariúna, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis em relação ao acidente e à origem da motocicleta.