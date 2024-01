Tragédia na SP-191: Condutor de Engenheiro Coelho morre em acidente fatal

Diego Augusto Pedroso de Oliveira, residente em Engenheiro Coelho, perde a vida em colisão na rodovia Wilson Finardi

Na tarde desta quinta-feira (18), uma tragédia abalou a comunidade de Engenheiro Coelho com a notícia do falecimento de Diego Augusto Pedroso de Oliveira, de 36 anos, vítima de um acidente de trânsito na rodovia Wilson Finardi (SP-191). O trágico incidente ocorreu por volta do quilômetro 16, na pista que conecta Araras a Conchal, em Conchal.

O motorista do caminhão relatou que tentou desviar, mas o tempo foi insuficiente para evitar a colisão.

A vítima, era moradora de Engenheiro Coelho, e o veículo que dirigia possuía placas de Limeira. O corpo de Diego foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira para os procedimentos legais.

. As autoridades competentes estão investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer as causas dessa trágica fatalidade que abalou a região.

Fonte Notícia de Limeira

Foto Redes Sociais