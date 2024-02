Tragédia na Vicinal: Segunda Vítima do Acidente entre Limeira e Artur Nogueira Falece

Na manhã de 01 de fevereiro, quinta-feira, a região de Limeira foi abalada por um acidente de trânsito na vicinal que conecta as cidades de Limeira e Artur Nogueira. Infelizmente, uma segunda vítima desse trágico incidente veio a óbito no sábado, dia 3 de fevereiro. Luis Matheus Guedes de Souza, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital da Unimed de Limeira.

O acidente, que deixou dois feridos feridos graves, entre eles Luis Matheus Guédes de Souza, que veioa aóbito da noite de ontem, já havia levado a óbito do jovem de 18 anos no local. Apesar dos esforços da equipe médica e dos cuidados dedicados, lamentavelmente, sua batalha pela recuperação chegou ao fim.

Relembre o Caso:

Na manhã desta quinta-feira, 01 de fevereiro, um trágico acidente na Rodovia Limeira-Artur Nogueira chocou a região, resultando na morte de Lucas Michael Prado Farias, de 18 anos, residente em Artur Nogueira. Segundo informações, o jovem invadiu a faixa contrária, colidindo com outra motocicleta ocupada por duas pessoas. A garupa, uma mulher de 28 anos, foi encaminhada para atendimento em Limeira, junto com o condutor da moto de 29 anos, que sofreu amputação da perna esquerda.

Fonte Noticia de Limeira