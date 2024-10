TRANSIÇÃO: DAVI NETO PARTICIPA DE REUNIÃO DA GESTÃO GUSTAVO REIS

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 24 de outubro, o prefeito eleito, Davi Neto, acompanhado de alguns assessores, durante reunião mensal do secretariado municipal, no Hotel Matiz. No encontro, os dois discutiram assuntos relacionados à transição de governo. Davi assumirá o comando da Prefeitura no próximo dia 1º de janeiro.

O prefeito eleito teve a oportunidade de conhecer o planejamento, metas e obras da atual gestão que serão executados até o final do ano e já está tendo acesso a todas as informações da Administração. Ele também fez várias perguntas diretamente aos secretários de cada área presentes.

“Hoje realizamos mais uma importante reunião mensal de secretários, desta vez com a presença especial do prefeito eleito de Jaguariúna, Davi Neto, e seus assessores. Essa aproximação reforça o compromisso da nossa administração com uma transição de governo segura e transparente, onde todas as informações estão à disposição da equipe de transição”, disse Gustavo Reis.

“Nunca houve uma transição assim na história de Jaguariúna. Outros prefeitos eleitos não estão tendo isso. Temos acesso a todas as informações do governo e com isso ganhamos três meses de trabalho para poder colocar nosso plano de metas em prática a partir de 2025”, disse Davi Neto, eleito prefeito de Jaguariúna no último dia 6 de outubro.

Durante o encontro, Gustavo Reis e os secretários atualizaram o planejamento e as metas de gestão. “Agradeço a presença do prefeito eleito Davi Neto e desejo a ele e sua futura equipe muito sucesso e sorte na gestão que está por vir”, finalizou Gustavo.

Foto: Ivair Oliveira