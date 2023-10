Trânsito ao redor do Parque Juca Mulato sofre alterações para O Parque é Nosso

A partir das 6h00 desta quarta-feira, 11, o trânsito ao redor do Parque Juca Mulato sofrerá alterações devido à organização do evento O Parque é Nosso que ocorre na quinta-feira, dia 12, das 9h00 às 17h00.

A Rua Ribeiro de Barros ficará interditada no trecho do cruzamento com a Rua Alfredo Pujol até o cruzamento com a Rua João de Moraes. A Rua Rui Barbosa ficará interditada desde o entroncamento com a Rua Bentico Pereira (em frente ao Bairral) até o cruzamento com a Rua Mário da Fonseca. Além disso, na Avenida dos Biris também não será possível transitar com veículos.

Os motoristas que costumam transitar pelo local precisam ficar atentos às interdições de vias e, se possível, utilizarem vias alternativas.