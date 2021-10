Tratador de animais salva recém-nascida em Pedreira

A perícia foi solicitada para ir até a fazenda e o caso registrado como abandono de recém-nascido na Delegacia de Jaguariúna (SP). O responsável pela bebê não foi identificado. O caseiro que encontrou a bebê afirmou que ficou muito assustado quando viu a criança.

De acordo com a administração do Hospital Humberto Piva, local para onde a menina foi levada, ela é recém-nascida e ainda estava com o cordão umbilical. No registro do boletim de ocorrência, consta que um médico informou a um guarda que, por análise, o parto não teria sido feito por um profissional habilitado e em área hospitalar.

Ainda falando sobre a criança, o herói afirma que caso ninguém queira ficar com ela, por ele, a menina já tem um novo lar: “Se ninguém quiser ficar com ela, eu fico, fico mesmo, e vou dar o que for possível para ela”, disse Genésio Geraldo.