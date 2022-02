Travessia sob a SP-147 vai concluir obra de adutora

Está agendada para o dia 17 de fevereiro, a partir das 10h00, a sessão de habilitação das empresas que pretendem participar da licitação aberta pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim para contratação do serviço de execução de uma travessia por MDN (Método Não Destrutivo), em um trecho de 85,5 metros na rodovia SP-147, bem ao lado da rotatória de acesso à avenida Padre Roque.

A travessia irá interligar os dois trechos já prontos da nova adutora de água tratada que abastecerá o novo reservatório do Jardim Aeroclube, na Zona Oeste, a partir do reservatório do Parque Real, na Zona Sul. Os dois trechos, com tubulação de 250 milímetros de diâmetro, à base de PVC Defofo, foram executados pelo SAAE, com maquinário e mão de obra própria.

Para completar a nova adutora e, assim, colocar o reservatório do Jardim Aeroclube de 2 milhões de litros em funcionamento, resta o trecho de 85 metros sob a rodovia SP-147. O serviço será feito por MND (Método não-Construtivo), sem a abertura de vala. A perfuração é feita por meio de uma perfuratriz.

Após a execução do furo piloto, inicia-se a fase de alargamento do furo, até alcançar um diâmetro de 0,75 centímetros. Na sequência, a mesma máquina puxa a coluna de 61,50 metros de tubo PEAD DE 500 milímetros, soldados por termofusão. A tubulação funcionará como um tubo camisa para a inserção do tubo condutor de 315 milímetros de diâmetro. Ainda dentro do processo da execução da travessia, serão instaladas válvulas de bloqueio e poços de visita.

Os envelopes das empresas interessadas, contendo a documentação e as propostas, deverão ser entregues diretamente na sede do SAAE de Mogi Mirim, à rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, até às 09h55 do dia 17 de fevereiro de 2022. A abertura da sessão acontece logo em seguida, às 10h00, onde serão iniciados os trabalhos referentes ao julgamento da habilitação dos interessados e, havendo condição, o julgamento das propostas. O serviço está orçado em R$ 726.148,86.