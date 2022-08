Trecho final do prolongamento da Avenida Brasil será concluído após asfaltamento

Nesta semana, um trecho da Avenida Brasil começou a receber a instalação de guias e a próxima etapa é o asfaltamento. Os serviços estão sendo feitos num trecho da duplicação. A via estará concluída quando a nova pista da Avenida Brasil for interligada à nova ponte, em construção.

A construtora responsável também fez dois acessos para o Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, localizado às margens da Avenida Brasil. “É importante lembrar que esse trecho somente poderá ser utilizado após a liberação da nova ponte que irá acontecer nos próximos meses”, destacou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno

No local, a empresa já realizou toda a parte de aterramento e a base para o recebimento da camada asfáltica. Esse é o trecho final do prolongamento da Avenida Brasil. “Quando assumimos a Prefeitura a obra estava parada desde o final de 2020 e logo em janeiro foi retomada. Uma obra importante para a mobilidade urbana do município”, lembrou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O investimento na duplicação da Avenida Brasil, de pouco mais de R$ 5 milhões, é resultado de financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Pró Transportes.