Três adultos são presos e três adolescentes apreendidos após roubo a clientes no Shopping Dom Pedro

Ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira, em Campinas, após ação do Tático Ostensivo Rodoviário e apoio da Polícia Militar

Três adultos foram presos e três adolescentes apreendidos após um roubo a clientes do Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, na noite de quinta-feira, 14 de maio. A ocorrência foi registrada por volta das 21h35, após ação de equipes do Tático Ostensivo Rodoviário da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante patrulhamento nas imediações da rodovia Dom Pedro I, a equipe recebeu informações, via rede de rádio, de que seis indivíduos teriam praticado um roubo a clientes do shopping e seguido a pé em direção ao bairro Santa Genebra.

Com base nas características informadas, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região e localizaram dois dos suspeitos próximos a uma área de mata. Os outros quatro envolvidos foram detidos por equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar.

Ao todo, três maiores de idade foram presos e três adolescentes foram apreendidos. Todos foram encaminhados ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada e finalizada.

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