Três escolas de Mogi Guaçu disputam a fase final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo

As escolas estaduais Profº Roberto Antonialli, Profª Benedita Nair Xavier Vedovello e Luiz Martini se classificaram para a fase final da categoria sub-17 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp). Na competição, que acontece entre os dias 1º a 9 de agosto no munícipio de Praia Grande (litoral paulista), Mogi Guaçu disputa as modalidades femininas de basquetebol, futsal e handebol feminino contando com um elenco composto por 42 atletas.

Os jogos escolares são uma realização da Secretaria de Estado da Educação, de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As três unidades guaçuanas e a escola estadual Dr. Sylvio de Aguiar Maya, (Pedreira), representam a Delegação da Região (DRL) de Campinas.

O objetivo dos Jeesp é incentivar a prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das unidades escolares de ensino fundamental e médio das redes pública estadual, municipal e particular e favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar a delegação do Estado de São Paulo em futuras competições nacionais.

Esta competição é dividida em três etapas: regional, inter-regional e estadual (final). Mogi Guaçu sediou a primeira fase dos jogos escolares desta categoria no período de 9 de maio a 20 de junho, contando com 2.050 alunos e 76 escolas jurisdicionadas de 13 municípios que integram a Diretoria de Ensino (DE) de Mogi Mirim.

As equipes campeãs da fase regional disputaram em junho a inter-regional nos municípios de Campinas, Rio Claro, Limeira e Piracicaba, quando foram definidas as escolas que se classificaram para a etapa estadual.