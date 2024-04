Três Indivíduos Presos em Flagrante por Furto a Residência em Jaguariúna

Equipe policial age rapidamente após denúncia, recuperando pertences furtados e detendo suspeitos.

Na madrugada desta terça-feira, dia 17 de abril, no bairro Capotuna, em Jaguariúna, foi surpreendida por um crime de furto a uma residência. Por volta das 02h, a equipe policial foi acionada e agiu com rapidez, resultando na prisão de três suspeitos e na recuperação dos pertences furtados.

A vítima, identificada como J. M., de 44 anos, relatou à equipe policial que teve o baú de sua moto e algumas peças de vestuário furtados do varal de sua residência. Graças ao sistema de vigilância por câmeras instalado em sua casa, foi possível identificar dois indivíduos cometendo o delito.

Após o alerta, a equipe policial realizou um patrulhamento nas proximidades, onde avistaram três indivíduos que coincidiam com as características descritas na denúncia. Ao serem abordados, os suspeitos, identificados como W., de 22 anos, M., de 30 anos, e C., de 26 anos, confessaram prontamente o furto e indicaram o local onde os materiais estavam escondidos.

Dentro de uma mochila pertencente a um dos suspeitos, foi encontrada uma capa de chuva, que havia sido furtada da residência. Além disso, os demais itens, incluindo as blusas retiradas do varal, foram localizados no local indicado pelos indivíduos.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram encaminhados ao plantão da Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde permanecem à disposição da justiça. A rápida resposta da equipe policial resultou na prisão dos responsáveis pelo delito e na devolução dos pertences à vítima, reforçando o compromisso das autoridades com a segurança e a ordem pública na região.