Três novos homenageados receberão título ‘Esportista Exemplo’ em Amparo

De iniciativa do vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB),

três profissionais que atuam no esporte do município de Amparo serão

agraciados com o título Esportista Exemplo.

O técnico de futebol Jurandir Pereira, o professor de judô Antonio

Aparecido Negri e a monitora esportiva Cassandra de Oliveira tiveram

seus nomes aprovados para a homenagem na segunda-feira, 15 de agosto,

quando foram votados os Projetos de Decretos Legislativos (n° 20 / 21 /

22).

Estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar

Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José

(Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina

Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB),

Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).