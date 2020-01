Treze alunos guaçuanos conquistam medalhas na OBMEP

Em 2019, 208 alunos de escolas de Mogi Guaçu se classificaram para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e 13 conquistaram medalhas, sendo estas uma de prata e 12 de bronze.

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

A iniciativa tem apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e é promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

As escolas que tiveram alunos premiados foram Escola “Professor Cid Chiarelli”, Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Prefeito Waldomiro Calmazini”, EMEF “Professora Ângela Maria da Paixão Costa”, EMEF “Maria Diva” e Jardim Santa Cruz.

Também foram premiados cinco professores da rede educacional guaçuana, sendo eles Claudineia Passareli Cherini, Carla Elias Montanheiro, Isabel Bizon e Jose Jorge da Fonseca, da escola “Professor Cid Chiarelli” e Giovana Cristina Ferrari Gasparotto, da EMEF “Prefeito Waldomiro Calmazini”.

Além disso, a escola “Professor Cid Chiarelli”, mantida pela Fundação Educacional Guaçuana (FEG), foi premiada por seu desempenho no projeto.

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio e estima-se que, em 2019, mais de 18 milhões de alunos de participaram da olimpíada.

Resultado dos alunos:

Aluno Escola Medalha Iva Delpieri Junior Cid Chiarelli Prata Anthony Felipe Combe Souza EMEF “Prefeito Waldomiro Calmazini” Bronze Gabriel A. Ananias Carneiro Cid Chiarelli Bronze Gabriel Henrique Caetano EMEF “Professora Ângela Maria da Paixão Costa” Bronze Giovanna Silva Diogo EMEF “Prefeito Waldomiro Calmazini” Bronze Guilherme Filizatti Ramalho Cid Chiarelli Bronze Joao Lucas Morais Ortiz Cid Chiarelli Bronze Juan Carlos Braga de Faria EMEF “Maria Diva” Bronze Juan da Silva Moreira Jardim Santa Cruz Bronze Lorenzo Ribeiro Lopes Cid Chiarelli Bronze Luigi Ribeiro Lopes Cid Chiarelli Bronze Valdir de Carvalho EMEF “Professora Ângela Maria da Paixão Costa” Bronze Vinicius Eduardo Borges EMEF “Prefeito Waldomiro Calmazini” Bronze

