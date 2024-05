Trio é Detido Após Roubo de Veículo em Jaguariúna

Ação da Polícia Militar resulta na prisão de três indivíduos e recuperação de veículo roubado.

Na noite de 15 de maio, uma ação policial coordenada resultou na prisão de três suspeitos de roubo de veículo na cidade de Jaguariúna. A equipe, em atividade delegada pela cidade, realizava patrulhamento pelo Centro Cultural quando avistou uma motocicleta preta transitando pela Av. Prefeito Laercio José Gotardo, em direção à Rua Egas Bueno. Apesar de perderem o visual inicialmente, os policiais logo localizaram o veículo no Posto Galeria.

Ao iniciar a abordagem, um dos suspeitos, identificado como L, que estava conduzindo a motocicleta, tentou fugir a pé, mas foi prontamente detido e algemado pela equipe policial.

A motocicleta em questão foi identificada como produto de roubo na cidade de Amparo, no mesmo dia, por volta das 20h00. Diante da situação, L. informou à polícia que os autores do roubo e a arma utilizada estavam em sua residência. Com a permissão do detido, a equipe se deslocou até o local indicado.

Na residência, foram encontrados os outros dois autores do roubo, identificados como I. e W., além de um simulacro de arma. Os três suspeitos foram detidos em flagrante delito e conduzidos, juntamente com a arma e a motocicleta recuperada, ao Plantão de Polícia Civil.

A delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante, deixando os autores à disposição da justiça para serem apresentados em juízo em uma data posterior, para audiência de custódia.

Esse desfecho positivo é resultado do trabalho diligente da Polícia Militar, que agiu rapidamente para combater a criminalidade na região e recuperar um veículo roubado, trazendo maior segurança à comunidade de Jaguariúna e cidades vizinhas.