Trote no Motel: Falsa denúncia de roubo mobiliza várias viaturas da PM em motel da cidade

Reportagem: Susi Baião

Foto: Susi Baião

Funcionárias de um motel no Jardim São Sebastião, na cidade de Jaguariúna passaram por momentos de pânico na madrugada desta sexta-feira (14), quando receberam uma ligação informando sobre um certo assalto em andamento nas dependências do estabelecimento. Apavoradas, elas se trancaram em um dos quartos e acionaram imediatamente a Polícia Militar através do número de emergência 190.

A polícia respondeu ao chamado, rapidamente despachando várias viaturas para o local. Ao chegar, os policiais cercaram o motel, porém, depararam-se com um obstáculo: os muros eram muito altos, impossibilitando o acesso pela parte externa. Mesmo assim, os agentes tentaram estabelecer contato com as funcionárias, mas não obtiveram resposta.

Tudo indicava que elas estavam sendo mantidas como reféns por criminosos.

Determinados a garantir a segurança das vítimas, os policiais utilizaram recursos disponíveis para derrubar o portão de acesso ao motel.

Com a entrada liberada, os agentes adentraram o local, preparados para confrontar com os assaltantes. No entanto, para surpresa de todos, constatou-se que tudo não passou de um trote de mau gosto.

As funcionárias do motel estavam visivelmente apavoradas, porém, aliviadas ao perceberem que não havia criminosos no estabelecimento. A polícia realizou uma minuciosa vistoria em todas as dependências do local para confirmar que não havia ninguém escondido.

Felizmente, tudo estava em ordem e nenhuma pessoa suspeita foi encontrada.

O trote no motel foi uma brincadeira de mau gosto que causou transtornos e preocupação desnecessária tanto para as funcionárias quanto para a Polícia Militar.

Tais atos são ilegais e podem resultar em punições para os responsáveis, uma vez que desviam recursos e esforços que poderiam ser direcionados a situações reais de emergência.

A Polícia Militar reforça a importância de utilizar o número de emergência 190 com responsabilidade, reservando-o exclusivamente para situações de real necessidade e urgência.

Brincadeiras como essa além de gerarem um grande desconforto, podem atrapalhar o atendimento a outras ocorrências verdadeiras e colocar vidas em risco. A polícia ressalta que todas as medidas necessárias serão tomadas para identificar e responsabilizar os responsáveis pela falsa denúncia.

O motel onde ocorreu o trote também se manifestou, repudio ao ocorrido.

A administração do estabelecimento enfatizou que a segurança e o bem-estar de seus clientes e funcionários são prioridades e que tais incidentes não serão tolerados.

Espera-se que esse incidente sirva de alerta para que tais brincadeiras de mau gosto sejam evitadas. É importante que cada indivíduo compreenda a série das consequências de seus atos e entenda que o uso irresponsável dos serviços de emergência não é apenas um transtorno para as autoridades, mas também uma questão de segurança pública.