TUCURENSE GOLEIA O PLANALTO NA ABERTURA DA 2ª COPA CARLOS CORRÊA

Começou neste domingo (2), a 2ª Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador, realizada pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer). A competição que, em 2023, tem como patrono Diego Rodrigues Arnizal, o Sherek, reúne 27 equipes e o primeiro jogo terminou com a vitória da Tucurense por 6 a 1 sobre o Jardim Planalto. O Estádio Distrital Angelo Rottoli (Tucurão) foi o palco da festa de abertura.

Iago, aos 6 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a Veterana que, ainda no primeiro tempo, ampliou com Marinho, aos 18. Na etapa final, logo aos 4 minutos, André fez 3 a 0 e Bruno Pelé, de pênalti, aos 17, ampliou. Ricardo, também de pênalti, descontou as 18 para o Planalto, mas Bruno Pelé mais uma vez, aos 33, e Cadu, aos 44, completaram a goleada a favor do time da Zona Norte.

Na preliminar, um confronto entre times sub-13 e vitória da Vila Dias por 5 a 0 sobre o Colorado. A criançada também fez a festa com os brinquedos disponibilizados pela Sejel, além de muita pipoca e algodão-doce que foram gratuitamente distribuídos.

O confronto entre Tucurense e Planalto foi o único no primeiro dia do campeonato. A primeira rodada será complementada com jogos nos dias 9 e 16 de julho e a primeira fase prossegue com partidas até o dia 27 de agosto.