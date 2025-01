TURISMO DE JAGUARIÚNA LANÇA CAMPANHA DE PREVENÇÃO À DENGUE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, inicia no próximo mês uma série de ações voltadas à conscientização e prevenção contra a dengue. O plano, batizado de “Cidade Consciente, Turismo Seguro!”, visa engajar a população e os turistas na luta contra a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

Com uma programação diversificada que inclui distribuição de materiais educativos, mudas de citronela e repelentes caseiros, as atividades contarão com a participação especial do personagem Mosquito da Dengue para promover a interação e o aprendizado de forma lúdica e dinâmica. Confira a agenda completa:

01/02 – Feira Central (Praça Umbelina Bueno)

Das 9h às 11h, a Praça Umbelina Bueno, no Centro, será palco da abertura das ações. Em parceria com os alunos do curso de Farmácia da UniFAJ e com a Flora Panhan, a equipe da Prefeitura distribuirá repelentes caseiros e mudas de citronela, planta conhecida por suas propriedades repelentes naturais. A atividade contará com a presença do “mosquito da dengue”, que interagirá com o público para reforçar a importância da prevenção.

02/02 – Centro Cultural (Estação Maria Fumaça)

No dia 2 de fevereiro, das 10h às 12h30, os turistas que visitarem o Centro Cultural na Estação Maria Fumaça, na Rua Amazonas, 4, serão recepcionados pelo “mosquito da dengue”. A equipe da secretaria estará no local distribuindo panfletos educativos, mudas de citronela e repelentes caseiros, além de conscientizar a população sobre medidas preventivas contra a dengue.

03, 04 e 05/02 – Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

De 3 a 5 de fevereiro, das 8h às 10h, será montado um stand informativo no PAT, localizado na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810. O espaço terá panfletos, mudas de citronela e repelentes caseiros à disposição da população, reforçando a necessidade de eliminar criadouros do mosquito.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da UniFAJ, cujos estudantes contribuem para a confecção dos repelentes caseiros, e da Flora Panhan, responsável pela doação das mudas de citronela.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é ampliar o alcance da conscientização e tornar Jaguariúna uma referência no combate à dengue, garantindo a segurança da população e dos turistas que visitam a cidade.

“Combater a dengue é um compromisso coletivo. Com ações educativas, parcerias importantes e a participação da comunidade, podemos reduzir significativamente os riscos e preservar a saúde de todos”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Camargo.

Foto: arquivo