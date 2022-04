Turismo Nacional apresenta a classe PRO, elevando o nível do desafio na pista

Pilotos e equipes conhecerão em Cascavel os carros dotados de motor especial e câmbio de competição com acionamento no volante

A temporada 2022 da Turismo Nacional vai começar neste fim de semana, entre 30 de abril e 1º de maio, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A categoria que reúne os modelos mais vendidos no Brasil apresenta uma grande novidade: a Turismo Nacional PRO. Com motores mais potentes e câmbio de competição de acionamento tipo paddle-shift (borboleta no volante), a nova classe é destinada aos pilotos que procuram obter maior performance e confiabilidade nas corridas. Dotados de mais torque e potência, os modelos permitem uma pilotagem mais assertiva. A categoria vai estrear na segunda etapa do campeonato, entre os dias 11 e 12 de junho, em Goiânia.

Até 2021 a Turismo Nacional (TN) destinava as classes A e B para pilotos iniciantes e intermediários, e a Super para os competidores de nível avançado e profissional. “O surgimento da TN PRO visa completar essa escala qualitativa dos pilotos, considerando que a classe B é a porta de entrada no automobilismo de competição de alto nível. Nossa intenção é servir de campo para a formação de pilotos que rumam para a categoria máxima do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car Pro Series”, detalha Fabio Aires, diretor da Turismo Nacional.

Poderão competir na nova classe de carros com motor e câmbio de competição pilotos das classes A, Super e Sênior, esta última destinada aos competidores com mais 54 anos. Os modelos elegíveis são Volkswagen Gol, Chevrolet Onix, Fiat Mobi, Ford New Ka, Volkswagen UP!, Peugeot 208, Fiat Argo, Citroën C3, Hyundai HB20, Fiat Uno, Toyota Etios, Nissan March, Volkswagen Polo, Renault Sandero e Toyota Yaris.

O powertrain (ou trem de força no jargão de competição, neste caso formado por motor e câmbio) da PRO conta com motor 2.0 de 16 válvulas e 200cv de potência. Em contraposição, todas as demais classes utilizam motores da montadora de origem do veículo, sempre com capacidade cúbica de 1,6 litros e 170cv de potência.

O novo conjunto de motor e câmbio da PRO foi desenvolvido pela Stock Tech, braço de tecnologia da Vicar, organizadora da TN e da Stock Car Pro, Stock Series e a Fórmula 4. Em conjunto com os preparadores da TN, a entrega e manutenção dos equipamentos são operados pela Stock Auto Service, rede de oficinas da Vicar que também é especialista na prestação de serviços nos autódromos, o que permite uma maior equalização entre os conjuntos.

Corrida solidária — A etapa de Cascavel é a primeira das seis marcadas para a temporada 2022. A entrada do público acontecerá mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para cada dia de evento, ou seja, 1 kg para sábado e outro para domingo. As entregas serão realizadas na entrada do próprio autódromo. As doações serão revertidas ao Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) de Cascavel, instituição que alimenta mais de 450 pessoas carentes diariamente.

Confira abaixo as características do novo conjunto de motor e câmbio da classe TN PRO e, mais abaixo, o cronograma do final de semana. A Turismo Nacional tem suas corridas transmitidas ao vivo pelas mídias oficiais da categoria (Turismo Nacional BR) (YouTube e Facebook).

FICHA-TÉCNICA

POWERTRAIN (conjunto motor + câmbio)

Nome oficial: TN Pro by Stock Tech

Capacidade cúbica: 2 litros

Configuração: 4 cilindros em linha, 16 válvulas

Potência: 200cv

Torque: 24,8 kgfm

Origem: Nacional

Combustível: Etanol

Câmbio: paddle-shift (borboleta)

Velocidades: seis, mais ré

Programação do fim de semana em Cascavel

Sexta-feira, 29 de abril

13h00 às 17h30 – Treino extra (Super, A e B)

Sábado, 30 de abril

08h00 às 12h35 – Treinos

13h30 às 14h25 – Classificatórios

15h35 – Corrida 1 (A e B)

16h25 – Corrida 1 (Super)

Domingo, 1º de maio

08h40 – Corrida 2 (A e B)

09h30 – Corrida 2 (Super)

10h45 – Corrida 3 (A e B)

11h30 – Corrida 3 (Super)

13h40 – Corrida 4 (A e B)

14h30 – Corrida 4 (Super)

Calendário 2022

Etapas – Data – Local – Observação

01 – 01/05 – Cascavel (PR)

02 – 12/06 – Goiânia (GO)

03 – 31/07 – Interlagos (SP)

04 – a definir – Tarumã (RS)

05 – 09 ou 16/10 – Londrina (PR)

06 – 20/11 – Brasília (DF) – “Super Final BRB”