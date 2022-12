Turmas de Tradutor e Intérprete, Letras e Pedagogia comemoram formatura com alta empregabilidade

Os formandos enfrentaram a pandemia com coragem e encerraram o curso capacitados para o mercado de trabalho.

O UNASP campus Engenheiro Coelho celebrou com grande alegria a formatura dos alunos de Tradutor e Intérprete, Letras e Pedagogia na noite de hoje (18). Entre lágrimas e sorrisos, os formandos contaram com a presença de amigos e familiares em um dos momentos mais marcantes de suas trajetórias profissionais.

Alunos de Letras, Tradutor e Pedagogia comemoram conquista. Foto: Aicom

Os alunos que hoje se formam lidaram com os desafios causados pela pandemia do coronavírus e, ao longo de dois anos, precisaram reinventar a forma como estudavam. Apesar de todos os contratempos, ter acesso às estruturas criadas pelo UNASP garantiu que todos estariam preparados para o futuro que os aguardava.

Segundo Creriane Lima, coordenadora dos cursos de Letras e Tradutor e Intérprete a realidade pós pandemia altera a preparação deles. “Agora eles [os formandos] podem experimentar a realidade de um mundo profissional híbrido e estão preparados para enfrentar um mercado de trabalho totalmente diferente do que enfrentariam se não fosse a pandemia”, acredita.

O contato com os estudos à distância é algo que marcou Jade Lacerda, formanda e oradora da turma de Letras. “Muita coisa mudou de 2020 até hoje. Logo que começamos a estudar, precisamos mudar completamente as nossas expectativas e nos reinventarmos. Acredito que não precisaríamos fazer isso tão cedo se não fosse a pandemia”, explica Jade.

Alta empregabilidade

Em 2023, Jade trabalhará como professora bilíngue para alunos da Educação Infantil, e ela não é a única que se formará com emprego garantido. Segundo a coordenadora de Pedagogia, Rebeca Pizza, a facilidade de colocação no mercado de trabalho é uma característica marcante do curso. “Felizmente, a maioria dos nossos alunos sai empregada em escolas da rede Adventista, rede pública e também privada”, comemora a professora.

Rebeca explica que a turma de formandos de 2022 é um grupo diferenciado de 16 alunos. Ao definir a turma, em poucas palavras, a coordenadora afirma: “esta é uma turma perseverante, diversificada, com pessoas com realidades distintas que aprenderam a ser unidas”.

A aluna representante dos formandos de Pedagogia, Lorrayne da Silva, também sentiu os efeitos da pandemia, mas preferiu dar mais atenção às vitórias colecionadas ao longo da trajetória. “O tempo que passamos em pandemia foi muito importante para que nos tornássemos cada vez mais unidos (…). Apesar de tudo, eu só tenho coisas para agradecer”, declara a formanda. Mais do que as lembranças que ficaram para trás, sejam elas tristes ou felizes, os alunos levarão consigo conteúdo de qualidade para a carreira profissional.

