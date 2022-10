Turnê inédita da Orquestra Sanfônica de Americana homenageia Luiz Gonzaga e tem participação especial de Enok Virgulino

O “Tributo a Luiz Gonzaga” estreia no próximo dia 23 de novembro no Teatro Municipal de Americana às 20h com entrada gratuita.

Disseminar o conhecimento sobre as raízes do forró nordestino e promover o intercâmbio cultural: esses são alguns dos objetivos da turnê inédita “Tributo a Luiz Gonzaga”, idealizada pela Orquestra Sanfônica de Americana com participação especial de Enok Virgulino, que estreia no próximo dia 23 de novembro.

A estreia acontece no Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase e terá entrada gratuita. O show começa às 20h e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro.

Tributo a Luiz Gonzaga

O projeto surgiu da iniciativa de José Antônio Linguanoto, fundador da Orquestra Sanfônica que, observando o cenário atual da música brasileira, sobretudo o forró pé de serra, constatou a necessidade de disseminar conhecimento acerca das raízes desse estilo musical, principalmente na região de Americana.

Partindo disso, e também como forma de homenagear Luiz Gonzaga, um dos principais personagens do forró, da música e tradição nordestina, foi criado o “Tributo a Luiz Gonzaga” como um canal de disseminação de sua música.

Para dar mais força e característica nordestina, o tributo contará com a participação especial de Enok Virgulino em 6, das 20 canções preparadas em um repertório exclusivo só com obras do eterno Rei do Baião.

Ao todo, serão 8 sanfoneiros tocando os maiores sucessos de Luiz Gonzaga, junto com Enok Virgulino, que tem suas raízes no forró pé de serra e que tem Gonzagão como um dos artistas que impulsionou sua carreira.

Orquestra Sanfônica de Americana

A Orquestra Sanfônica de Americana é um grupo de sanfoneiros e outros músicos de modalidades distintas, como guitarra, zabumba, viola e outros, que surgiu em setembro de 2021 por meio da iniciativa de José Antônio Linguanoto. O grupo é constituído por músicos iniciantes, amadores e profissionais.

Embora recente, o sucesso do trabalho desenvolvido pela Orquestra Sanfônica é tamanho, que já conta com uma agenda agitada de apresentações por todo o Estado de São Paulo. A Orquestra realizou cerca de 20 apresentações dentro de apenas um ano.

O objetivo do grupo é tornar-se reconhecido tanto local quanto regional e até nacionalmente, disseminando ritmos como o forró pé de serra, por toda a região.

Enok Virgulino

Enok Virgulino é Sanfoneiro, cantor e um dos artistas mais renomados do forró. A história de Enok está ligada à história do Trio Virgulino, que teve início em 1980 quando o sanfoneiro se juntou ao seu irmão Jaime e com o artista Adelmo, formando o conjunto.

No fim de 1982, o integrante Jaime voltou para seu estado de origem, Pernambuco, e no lugar dele passou a integrar o trio um amigo de infância de Enok, o Roberto.

O primeiro trabalho independente que eles gravaram foi em 1986, o “BeijoMoreno”. A partir daí, Enok Virgulino e os outros integrantes começaram a se desenvolver como um dos melhores grupos de forró na região.

Em agosto de 2018, depois de quase 40 anos de Trio Virgulino, Enok decidiu seguir com sua carreira solo lançando o álbum “Forró Bom é Aqui”. Desde então,o artista segue com apresentações, shows, lives e projetos novos para os fãs.

Em 2022, o sanfoneiro lança o álbum “Enok Virgulino Convida”, com artistas reconhecidos e que tiveram um papel importante na carreira dele, que são: Gilberto Gil, Chico César, Mariana Aydar, Mestrinho, Tato Falamansa, e Geraldo Azevedo.

SERVIÇO

Estreia Tributo a Luiz Gonzaga

Data: 23/11 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 Jardim Girassol – Americana/SP)

ENTRADA GRATUITA!

Mais Informações: (19) 99312-7262 – Gabriela (Assessoria de Imprensa)

@sanfonicaamericana | http://sanfonicaamericana.com.br