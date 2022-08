UFSCar seleciona professor para curso em Inovação em Unidades de Informação

A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estará com inscrições abertas, de 22 de agosto a 2 de outubro, no processo seletivo de Professor Formador I e Professor Formador II para atuar no curso de Especialização em Inovação em Unidades de Informação, Módulo Transformação Digital, na modalidade a distância.

Todas as informações, incluindo carga horária, requisitos, atribuições, etapas e cronograma da seleção, devem ser conferidas no Edital nº 9/2022/SEaD,