UFSCar seleciona profissionais formados em Ciências Biológicas para atuar em Laboratório

Contratado deverá atuar no processamento de dados para organização e atualização de coleção de microalgas

Estão abertas as inscrições no processo seletivo para prestação de serviço por profissional formado em Ciências Biológicas para atuar no Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no processamento de dados para organização e atualização da coleção de microalgas. A iniciativa é realizada por meio do projeto “Manutenção da infraestrutura de cepas de microalgas, bactérias e fungos de coleções de culturas”, promovido pelo Departamento de Botânica da Instituição.

O profissional contratado terá como atribuições a organização de dados de tubos das cepas de microalgas mantidas em cultivos metabolicamente ativos e criopreservadas. Além disso, deverá revisar a classificação biológica das espécies com base em identificação já realizada, conferir a correspondência do GPS do local de coleta com a informação do município de coleta, dentre outras atividades. O serviço deverá ser prestado entre julho e setembro de 2022.

A seleção é composta por análise dos documentos solicitados no Edital e entrevista online. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail processoseletivo@fai.ufscar.br, até o dia 14 de junho. Para participar, é preciso ter experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na área. Também é desejável conhecimento intermediário em Excel e aplicação de formulários Google, assim como disponibilidade para, ao menos, 8 horas semanais de trabalho presencial no Campus São Carlos da UFSCar. No total, são 40 horas de atividades por semana.

O valor pelo serviço prestado será de R$ 2.915, quitado por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Haverá ainda a formação de cadastro reserva de até três profissionais. O resultado final será divulgado no dia 27 de junho www.fai.ufscar.br. Na página, está disponível o edital na íntegra.