Último trecho da Estrada São Bento começa a ser asfaltado

Equipe segue com pavimentação da ATN 142; conclusão da obra trará mais mobilidade, segurança e desenvolvimento turístico para a região

Os moradores de Artur Nogueira têm mais um motivo para comemorar: a pavimentação da Estrada São Bento está prestes a ser concluída. O último trecho da ATN 142, que liga o município à Cosmópolis, está sendo asfaltado nesta semana, faltando apenas alguns metros de canaletas, grama e sinalização para a finalização da obra.

A pavimentação era uma demanda antiga dos moradores, que sofriam com as condições precárias da estrada, principalmente em dias de chuva. Com a conclusão da obra, a região ganha em mobilidade e segurança, permitindo que os moradores transitem com mais conforto e rapidez.

O prefeito Lucas Sia (PSD) frisa que a pavimentação também deve impulsionar o turismo local, uma vez que a Estrada São Bento passa por diversas propriedades rurais, oferecendo aos visitantes uma oportunidade de conhecer a cultura e a tradição da região.

A Estrada São Bento passa pelo antigo prédio da Delegacia de Polícia do município e segue por diversas propriedades rurais. As obras têm abrangido mais de 6 (seis) quilômetros, incluindo a ATN 142 e ATN 050, e beneficiado centenas de moradores da região, além de pessoas que trafegam pelo local diariamente.

A obra tem previsão de entrega para o mês de maio deste ano.