“Um diploma que me enche de orgulho”, disse Gustavo Reis

Gustavo Reis recebeu o diploma como prefeito reeleito em Jaguariúna, assim como sua vice-prefeita Rita Bergamasco. A entrega dos certificados foi feita de maneira virtual devido à pandemia. Além deles, também receberam o diploma os vereadores eleitos e suplentes.

Os eleitos receberam os certificados do Tribunal Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP). Agora, todos podem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021, data do início do mandato para os representantes do Poder Executivo e Legislativo de Jaguariúna.

Gustavo Reis falou sobre o orgulho e gratidão por receber esse diploma pela terceira vez. “Receber pela terceira vez o Diploma de Prefeito de Jaguariúna é para mim motivo de muito orgulho e honra. Agradeço, especialmente, a cada um dos quase 15 mil moradores que mais uma vez dedicaram seu voto de confiança a mim”, destacou.

O prefeito reeleito também parabenizou e desejou uma boa gestão aos vereadores eleitos na cidade. “Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os vereadores eleitos. No Poder Legislativo, o trabalho de vocês será de fundamental importância para que nossa cidade avance cada vez mais. Reforço o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente em favor de toda a população de Jaguariúna, das pessoas das mais diferentes idades e que moram nos mais diferentes bairros. Juntos somos muito mais fortes. Juntos vamos fazer muito mais por nossa cidade”, concluiu.