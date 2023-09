Um livro ou uma filosofia de vida?

“Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”, a frase que inunda as redes multiplicada em crônicas pela criadora Aurê Aguiar

Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. Repleta de significados e interpretações, a frase que aparece mais de 150 mil vezes na internet – a maioria sem atribuir a autoria – ganha lugar também nas prateleiras das livrarias de todo o Brasil. O livro homônimo, publicado pela Citadel Grupo Editorial, revela a assinatura por trás da frase viral: a escritora Aurê Aguiar.

O que começou como um post, publicado em 2014, fruto da urgência da autora em registrar ideias e sentimentos, rapidamente viralizou. “Poderia ser apenas uma frase perdida, mas interpretei o episódio como um achado. Publicações escritas nas redes sociais levam, continuamente, à oportunidade de ler-se e reler-se na interação de outros saberes, de outros olhares”, avalia.

Essa ‘libertação das palavras’ agora ganha novos contornos, e profundidade. No livro, Aurê faz revelações, abre o coração, deixa o amor transbordar. São crônicas – e também algumas poesias – que resgatam memórias da infância, quando já era atenta aos sentidos, falam de arte, dos filhos, do invisível, do silêncio e da escrita, “um dos vários jeitos de multiplicar o amor”.

Ser amado é ter a permissão para ser céu.

O amor é aquele refinamento das almas sutis;

é na bondade que a sofisticação mora, na maldade não existe elegância.

Não é a dor que sofistica a alma, é o amor.

(Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos, p. 185).

Nesta construção poética, contundente, a escritora mineira ensina a importância de deixa passar o que não mais pertence. Não de esquecer, mas de seguir. Na contramão dos ‘perdidos’, os ‘achados’ remetem a valorizar o que se tem, desenvolver gratidão. “É sempre uma questão de perspectiva: na perda, valorizar o que ficou e fazer do vazio um lugar para crescer”, comenta a também escritora Marla de Queiroz, que apresenta a obra.

Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos poderia ser uma filosofia de vida. Poderia também ser um conselho para lembrar que existe a dor, mas há o alívio. “A Aurê encontra luz em meio à escuridão, sem deixar de cutucar quem teima em não enxergar o mundo lá fora. A escrita dela é incendiária”, comenta em endosso o CEO e fundador da Gerando Falcões, Edu Lyra.

Ficha técnica

Livro: Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos

Autor: Aurê Aguiar

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: ‎978-65-5047-248-1

Páginas: 192

Preço: R$ 52,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Aurê Aguiar é jornalista e escritora. É mineira, mas vive em Vitória (ES). Cursou Jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo, tem especialização em Gestão pela Fundação Dom Cabral, MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC-RS. Faz pós-graduação em Psicanálise do Século XXI na Fundação Armando Álvares Penteado e especialização em Stanford, com ênfase em amor como força de justiça social. É fundadora da Crossmedia Comunicação Integrada e do Instituto Amor Exponencial.

Redes sociais: Instagram | Tiktok | Site

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

Redes sociais da editora: Site | Instagram | Facebook | YouTube