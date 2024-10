UMA ANDORINHA NÃO FAZ VERÃO

Isolada de seu grupo, sozinha, não é auto suficiente para viver feliz e realizar-se. Precisa estar em contato com seu bando construindo seus dias. Voar em bando, considerando a energia e resistência de suas companheiras, auxiliando-as na missão divina de prosseguir. O homem observa-as em seu voo ornamentando os céus. Concluirá que, sozinho, não poderá realizar-se em sua vida pessoal, familiar e profissional. Observem a sábia posição de voo dos gansos e de todas as aves. Aprendamos com a natureza! Assim o segredo do êxito de todos os trabalhos humanos, em suas diversas atividades depende de estar engajado junto com sua Equipe.

Saber ouvir e trabalhar em grupo é uma Arte Divina. É o famoso sentar juntos para conversar, olhando nos olhos, respeitando o seu próximo. Sempre aprendemos de nossos Pais e formadores que o Espírito Santo de Deus envia sua Luz onde houver Liberdade, Igualdade, Fraternidade, Respeito e União. Nós, humanos, sozinhos, não dispomos, logicamente, da onisciência e onipotência divinas para nos considerarmos os “donos da verdade”. Somos muito imperfeitos e limitados. Perfeição está apenas em Deus! Nenhuma decisão solitária pode estar com a verdade. Desconfie de suas posições, pois Você é Humano!

O ser humano precisa conscientizar-se de sua pequenez e limitação e de que sua decisão pode não ser a melhor, a ideal. O homem precisa desconfiar diariamente de suas decisões. Precisa, no silêncio, parar, orar, pedir sabedoria, dialogar, rever pontos positivos e negativos de suas conclusões, antes de executar qualquer plano, pois nele pode haver grandes equívocos. No sentar juntos, olhar nos olhos, voltar a analisar as posições próprias, ponderar as posições do grupo, avaliando-as, aí estará o caminho justo… Na Ética e Paz chega-se à verdade, no consenso, chega-se a um denominador comum.

Um ato individualista pode gerar más consequências para a família, para o trabalho, para a comunidade em que o homem exerce a sua função. Para tanto é preciso desconfiar de suas decisões, ponderar nas consequências, ser humilde, saber ouvir, analisar as posições que se somam em uma maioria democrática. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Jaguariúna “CONPHAAJ, composto por dezesseis segmentos representantes do Poder Público e da Sociedade Civil votam decisões consideradas ideais para a coletividade. Mas quantas ponderações são necessárias antes de uma decisão!

Entre estes representantes das Instituições locais encontram-se arquitetos, engenheiros, educadores, advogados, historiadores, geógrafo, conhecedores da História da Arte, representantes das secretarias municipais, dos conselhos, do comércio e indústria local. Jaguariúna tornou-se um parque industrial. Recebeu Irmãos de correntes migratórias de várias regiões. Surgiram inúmeros loteamentos, núcleos habitacionais, condomínios, novos capitais. Formaram-se novos bairros, construíram-se novas escolas. Surge próspero novo comércio, nova zona residencial e grande frota de veículos. Esta transformação da paisagem urbana demanda trabalho de especialistas que ajudem a trabalhar em equipe.

Esta equipe deve pensar conjuntamente a fim de zelar pelo crescimento ordenado e sustentável de uma cidade. Todo o progresso sempre pode e deve ocorrer de forma sustentável, respeitando as memórias, a história e a identidade de um povo e de uma cidade. As andorinhas voam em bando!

Tomaz de Aquino Pires