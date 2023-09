Uma jornada de sabor e determinação

Hoje, relato a trajetória da Maria Cleude Ribeiro dos Santos, uma empresária maranhense cuja história é um verdadeiro tempero da vida real. A empresária nasceu em 1974 na cidade de Lago da Pedra e mesmo sem uma formação acadêmica, trilhou um caminho marcado pela paixão culinária e determinação.

Já na cidade de Mogi Mirim, sua trajetória começou nos bastidores das cozinhas, onde passou por restaurantes de grandes empresas como Eaton e Allevard Molas do Brasil, acumulando anos de experiência em cada. No entanto, seu desejo era criar algo próprio e dar asas ao seu sonho de ter um restaurante. Foi assim, em 1º de outubro de 2008, que o Sabor Mogi abriu suas portas como Bar e Lanchonete.

Anos de dedicação ao estabelecimento fortaleceram sua base, mas a pandemia de 2020 trouxe desafios inesperados. Com a resiliência que a define, Maria Cleude encontrou uma nova maneira de se reinventar, transformando seu negócio para atender às novas demandas. O Sabor Mogi passou a se concentrar em entregas de marmitex durante o almoço, abrindo o caminho para sua verdadeira paixão: o serviço de restaurante.

Desafios, segundo ela, sempre foram parte integrante da sua jornada empreendedora. Para Maria Cleude, a chave está em entrar no mercado com um diferencial e lutar para se destacar e ser reconhecida. E sua família, com seu inabalável apoio, foi a bússola que a orientou durante os momentos difíceis.

Com seus 16 anos de experiência nesse mercado, Maria Cleude compartilha algumas dicas preciosas para quem está começando. “Seja educado(a), persistente e determinado(a). No mundo do comércio, você enfrentará altos e baixos, mas persista”, ela aconselha. Ressalto que o Sabor Mogi é um dos poucos restaurantes que possuem o registro de marca no INPI, um passo muito importante para o sucesso de todos os tipos de negócio.

Assim, encero a história de hoje, agradeço a Maria Cleude Ribeiro dos Santos pela oportunidade de partilhar um pouco sobre sua jornada de vida e seu empreendimento. Maria Cleude, seu Sabor Mogi não é apenas um restaurante, é uma história de perseverança e de superação que inspira a todos, com o prazer de saborear suas criações.

E se você ficou curioso para experimentar os sabores criados por essa talentosa empresária, visite o Sabor Mogi, no endereço: R. São Miguel, 107 – Vila Bianchi, Mogi Mirim – SP, 13801-459. O atendimento é realizado de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 9h às 15h; quinta-feira e sábado, das 9h às 16h e domingo, das 8h às 14h.

Boa semana e fiquem com Deus!