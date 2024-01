“Uma Noite no Museu – No País das Maravilhas” agitou a população no último sábado, 27 de janeiro

No último sábado, 27 de janeiro, a cidade de Pedreira foi palco de mais uma edição memorável do evento que encanta seus moradores. A celebração, intitulada “Uma Noite no Museu”, realizada pela Prefeitura em parceria com o Museu da Porcelana de Pedreira (MUPP), foi um sucesso.

O MUPP, decorado com o tema “No País das Maravilhas”, proporcionou uma experiência encantadora aos participantes. Desde às 20h, o local se transformou em um cenário mágico, onde uma grande quantidade de pessoas se reuniu para desfrutar de uma noite inesquecível. Os espaços decorados foram destaque, permitindo que os participantes tirassem fotos e imortalizassem momentos especiais.

A atmosfera da festa foi aprimorada pela trilha sonora, apresentada pelos DJ’s Felipinho Selingardi, Bruno Zuzzi, Lidd e Falxx, que arrasaram nas seleções musicais; a diversidade de atrações transformou o Museu em um verdadeiro local de entretenimento e diversão. Além disso, os food trucks presentes ofereceram opções gastronômicas deliciosas, complementando a experiência sensorial dos participantes. O uso de fantasias não era obrigatório, mas quem se dispôs a trajá-las adicionou um toque especial à festividade em questão.

As Secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Divulgação e Turismo expressaram sua satisfação com o sucesso do evento. “A ideia ultrapassou as expectativas e promoveu a interação da comunidade com a rica história e criatividade da cidade de Pedreira. O ‘Uma Noite no Museu’ não apenas encantou, mas também se consolidou como um marco na agenda cultural local”, destacaram.

O Prefeito Fábio Polidoro compartilhou sua alegria com o resultado da celebração e destacou a importância de eventos que promovem a Cultura e o lazer na cidade. “Estamos muito felizes em ver a comunidade participando e se envolvendo com entusiasmo. O evento foi um verdadeiro sucesso, e isso fortalece nosso compromisso em continuar promovendo ações que enriquecem a vida cultural de Pedreira”, concluiu.