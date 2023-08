Uma Tarde de Encanto na Expoflora: Iniciativa da Prefeitura Promove Integração e Diversão

Por Regina Vicenzotti

Fotos Divulgção Prefeitura Municipal

Grupo Viver Vale a Pena, Universo Jovem e Cooperposse se Deliciam com as Belezas da 40ª Expoflora em Holambra

Na tarde de sexta-feira, dia 25 de agosto, a cidade de Holambra floresceu uma iniciativa promocional encantadora pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade. Nesse dia especial, o Grupo Viver Vale a Pena, os adolescentes do Universo Jovem e cooperados da Cooperposse tiveram a oportunidade de visitar a 40ª edição da Expoflora, o maior evento de flores ornamentais da América do Sul. Uma jornada repleta de experiências inesquecíveis, teve como objetivo não apenas proporcionar lazer e entretenimento, mas também enriquecer a vida dos participantes, promovendo o desenvolvimento da autonomia, sociabilidades e o fortalecimento do convívio comunitário.

Neste ano, a 40ª edição não decepcionou, oferecendo uma gama de atrações deslumbrantes.

A visita contou com um espetáculo único: a tradicional chuva de pétalas, que é um dos momentos mais aguardados da Expoflora. Sob um céu de flores, os participantes foram envolvidos por uma chuva de especial variedade, criando uma atmosfera mágica e específica.

O grupo teve a chance de explorar a culinária holandesa em toda a sua glória.

O evento também ofereceu uma exibição cativante de dança holandesa. Os dançarinos vestidos com trajes típicos executavam movimentos graciosos que encantavam o público. Foi uma oportunidade de vivenciar a cultura holandesa de forma autêntica e emocionante.

Além disso, os participantes tiveram a chance de explorar o museu cultural, que apresenta a rica história e tradições dos imigrantes holandeses que colonizaram Holambra. Foi uma oportunidade única de aprender mais sobre a influência holandesa na região.

Outro destaque do dia foi a Parada das Flores, um desfile colorido de carros alegóricos decorados com flores deslumbrantes. Os participantes se encantaram com a criatividade e beleza desse espetáculo floral.

Além disso, houve um passeio turístico onde os participantes puderam explorar os campos de flores e aprender mais sobre o cultivo de flores ornamentais que tornaram uma cidade famosa.

Em resumo, a visita à 40ª Expoflora foi um dia repleto de diversão, aprendizado e integração. A Expoflora continuará a ser um evento marcante que celebra a beleza das flores e a rica herança holandesa, e este dia especial certamente deixará lembranças para todos os participantes.