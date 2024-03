Uma vida de dedicação e transformação

Pauloroberto Silva, aos 73 anos, possui uma história marcada por desafios superados, conquistas e um notável comprometimento com o serviço à comunidade, e eu tive a oportunidade de conhecer sua trajetória.

Nasceu em Domélia, distrito de Agudos-SP e aos 8 anos, mudou-se para o Colorado, no norte do Paraná, em busca de melhores oportunidades para sua família. Desde jovem, mostrou habilidade em conciliar estudos e trabalho, entregando pães e engraxando sapatos.

Sua busca por conhecimento o trouxe a Mogi Mirim, onde concluiu o Ensino Superior em Matemática e Física, abrindo caminho para sua futura carreira na Companhia Telefônica Brasileira, em 1970. Na Companhia Telefônica Brasileira, iniciou como auxiliar de escritório e escalou posições ao longo de três décadas, encerrando sua carreira como gerente da área de atendimento aos grandes clientes em Campinas. Nesse cargo, destacou-se pela implementação pioneira do atendimento via fibra ótica no interior de São Paulo: “Tivemos o privilégio de implantar o primeiro atendimento a clientes através de fibra ótica no interior do estado de São Paulo, um marco na substituição dos cabos com fios de cobre,” relembra. Uma particularidade importante é que Pauloroberto foi vereador em Mogi Mirim por um mandato, de 2001 até 2004.

Ao comentar sobre seu comprometimento social como voluntário no CCI de Mogi Mirim, Pauloroberto ressaltou: “Fui convidado por um amigo para conhecer um grupo de jovens que preparavam todos os sábados, uma deliciosa sopa que era entregue para famílias carentes na periferia de Mogi Mirim. Tornei-me parceiro dos voluntários e, por várias vezes, conversei com o idealizador dessa sopa, Sr. Luiz Parra Camargo, junto com a saudosa Tereza Tancredo.” O Sr. Luiz Parra é o fundador do CCI, onde Pauloroberto ingressou como voluntário em 1991, desempenhando o papel de primeiro secretário até 2007. Mais tarde, assumiu a presidência por dois mandatos, de 2011 a 2016.

Durante sua gestão, em parceria com o Departamento da Educação, através da professora Flavia Rossi e do apoio de uma ONG, situada na Suíça, aumentou o número de crianças atendidas, anualmente, até alcançarem os atuais 208 alunos. Ele salientou: “A afirmativa de que procuramos fazer da melhor forma possível nosso trabalho é baseado nos mais de dois mil alunos que por aqui passaram ao longo desses 44 anos.”

Sobre os desafios enfrentados como voluntário: “O fluxo de caixa que sustenta essa obra é um dos principais obstáculos, mas com a colaboração de pessoas e de empresas parceiras, atingimos o propósito de sempre estarmos com valores arrecadados adequados aos custos.”

No planejamento pedagógico do CCI, são oferecidas oficinas de artesanato, culinária, karatê, informática, esportes de quadra, educação ambiental e sustentável. O voluntário conta que a instituição inovou na abordagem pedagógica, implementando métodos de José Pacheco da Escola da Ponte de Portugal.

O incansável trabalho da equipe do CCI foi reconhecido com diversos prêmios, incluindo a Certificação de Zero Emissão de Carbono e o prêmio Governador Enrique Tomas Cresto, na Argentina. Além desses prêmios, o CCI foi destaque ao se tornar a única ONG, na América Latina, a receber o prêmio James Stover.

Ao final da nossa conversa, mencionou a importância de buscar voluntários, colaboradores e novas parcerias para garantir a continuidade do trabalho do CCI. Interessados são convidados a se envolverem, seja participando da venda de pizzas mensais ou contribuindo financeiramente.

O legado de Pauloroberto Silva é um testemunho inspirador de dedicação, superação e impacto social positivo, demonstrando como indivíduos comprometidos podem fazer a diferença nas comunidades em que estão inseridos. Agradeço-o pela oportunidade de compartilhar sua história e parabenizo-o por esse importante trabalho.

Se você deseja contribuir com o CCI, entre em contato pelos telefones (19) 3862-2136 e (19) 9 8131 2840. Contribuições financeiras podem ser feitas via PIX, chave CNPJ 51.298.024/0001-00.

Por fim, deixo um recado do meu amigo Pauloroberto: “Nossas crianças ficarão contentes e se você quiser nos fazer uma visita, basta apenas comparecer na rua Francisco Parra Hernandez, n.º 1111, Jd. Silvânia.”

Boa semana a todos e fiquem com Deus!