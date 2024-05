União Solidária: Empresas de Holambra Promovem Campanha Humanitária em Auxílio ao Rio Grande do Sul

A Maraflora e Tchê Jardins lideram esforços para arrecadar mantimentos e suprimentos essenciais, unindo comunidades em favor dos afetados pelas enchentes em Cruziero do Sul/RS.

Após os recentes e avassaladores efeitos das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, deixando dois terços dos municípios em estado de calamidade pública, a solidariedade emerge como uma poderosa força de auxílio e reconstrução.

No epicentro desse movimento, empresas locais de Holambra, como a Maraflora e Tchê Jardins, estão liderando uma campanha humanitária voltada para o fornecimento de mantimentos vitais e recursos essenciais.

A situação de emergência desencadeada pelas enchentes no município de Cruziero do Sul/RS inspirou uma resposta rápida e determinada por parte da comunidade. A empresa Maraflora, e a empresa Tchê Jardins se uniram para organizar uma ação solidária de grande escala.

O objetivo é arrecadar alimentos, água, calçados, cobertores, roupas, agasalhos, utensílios de higiene, rações para animais de estimação e outros itens essenciais para apoiar aqueles que foram mais impactados pela tragédia.

Os pontos de coleta estão localizados especificamente na Maraflora na Rodovia SP 107, km 30, em frente à rotatória do Garden Center, e na Tchê Jardins na SP 107, km 29,5, em frente à rotatória do Ceflor. Esses locais funcionam como pontos de convergência para a generosidade de indivíduos e empresas dispostos a contribuir com doações.

A logística da campanha é tão eficiente quanto a sua intenção: os donativos serão enviados através de carretas, partindo regularmente todas as quartas e sextas-feiras, garantindo uma entrega contínua e oportuna dos suprimentos essenciais à região afetada.

Essa programação de envio semanal garante que as doações sejam distribuídas de forma rápida e eficaz, acompanhando a urgência da situação e as necessidades emergentes da população atingida.