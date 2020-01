União Solidária entrega prêmios em Araras nesta quinta-feira (9)

Campanha arrecadou mais de 3 milhões de reais

A entrega dos prêmios da segunda edição da Campanha União Solidária nas Regionais Centro e Centro Leste Paulista será feita nesta quinta-feira (9), na cidade de Araras. O evento acontecerá na INSA (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora), às 15 horas, e contará com a presença de representantes do Rotary Club International, Distrito 4590, entidade realizadora, e da diretoria da Sicredi União PR/SP, que dá todo o apoio a esta iniciativa.

O sorteio foi realizado pela Loteria Federal, em dezembro, e os premiados são das cidades de Araras, Casa Branca e São José do Rio Pardo. A vencedora que garantiu o Fiat Mobi foi a Valéria Passeto, da cidade de Rio Claro e que adquiriu o cupom junto a Rede Rio-clarense de Combate ao Câncer.

Já os ganhadores da três motos Honda CG 160 Start são Silvana Cristina Laudenzk, de Araras, José Carlos, de Casa Branca, e Amanda Vitor de São José do Rio Pardo.

No total, o valor arrecado neste segundo ano da campanha União Solidária foi de R$ 3.456.800,00, somando as quatro regiões em que atua a Sicredi União PR/SP, Centro e Centro Leste Paulista e Norte e Noroeste do Paraná. Esta ação teve início em 2018 nas duas regionais de São Paulo e em 2019 foi replicada no Paraná.

A mecânica consiste em fazer a distribuição de cupons às entidades que tiveram projetos aprovados. Coube a cada entidade vender os cupons, a R$ 10,00 cada, absorvendo a renda total dos cupons para investir nos projetos, sem qualquer custo. Os prêmios foram doados pela Sicredi União PR/SP.

Sobre o SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br)

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.