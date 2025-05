Unicamp Black Network faz encontro com foco no mercado de trabalho para jovens negros em Campinas-SP

Abrir caminho para que jovens talentos negros se conectem com grandes empresas e o mercado de trabalho é a principal proposta do 4º Encontro com Unicamp Black Network (UBN). Uma das principais feiras de oportunidades do Brasil acontece na quarta-feira, dia 4 de junho, das 15h às 20h, no prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), na Cidade Universitária, Barão Geraldo, em Campinas. A entrada é gratuita.

As inscrições e retirada de ingressos podem ser feitas de forma online no endereço https://www.sympla.com.br/evento/encontro-com-ubn-2025/2833497 até o dia do evento. A previsão é que a edição 2025 atraia cerca de 1.000 pessoas, entre universitários da Unicamp, de outras instituições e público interessado. Representantes de 24 empresas parceiras participam na iniciativa.

Durante as cinco horas do encontro, os estudantes têm a chance de visitar os estandes, expandir os conhecimentos e expectativas sobre o plano de carreira e mercado de trabalho, fortalecer a troca de contatos e tirar todas as dúvidas sobre o processo e demandas que antecedem a profissionalização. Além disso, o evento se transformou ao longo das edições no elo entre os jovens e as empresas, que utilizam a oportunidade para recrutar pessoas para processos seletivos em aberto.

O 4º Encontro com Unicamp Black Network (UBN) ainda oferece aos participantes a chance de atualizar a foto para o Linkedin, a maior rede social profissional do mundo. Novidade em 2025, o serviço será prestado gratuitamente por profissionais da área da fotografia. O currículo também pode ser avaliado no decorrer do evento.

SONHO PROFISSIONAL PODE ESTAR A UM PASSO

Caminhar pelo espaço do Encontro com Unicamp Black Network pode significar um passo promissor para que o sonho profissional de todo estudante se concretize no futuro.

A maior feira de carreiras universitária para jovens pretos e pardos do país reúne representantes de gigantes do mercado como Santander; Unilever; Ambev; ADM; BCG; Bosch; Cargill; Deloitte; Embraer; EY; GE Vernova; Goldman Sachs; Google; Grupo NC (EMS); Itaú; John Deere; Kearney; L’Oréal; Mars; Oracle; Sanofi; BTC; CNPEM e TetraPak.

O engenheiro mecânico formado pela Unicamp Matheus Gomes, idealizador da UBN, destaca a importância da iniciativa para os jovens. Lembra que na primeira edição do encontro, em Campinas, havia oito empresas. Hoje o número de parceiros saltou para 24. “É um evento que tem o objetivo de estabelecer a conexão entre os talentos negros e as organizações que buscam a diversidade com profissionais de excelência”, destaca.

UBN É MAIS QUE UM SONHO: UMA PAIXÃO!

A Unicamp Black Network (UBN) foi criado em 2020 por um grupo de jovens universitários negros com ambição de promover a equidade para a construção de uma comunidade voltada à conexão e capacitação de lideranças. A determinação na luta pela igualdade faz com que o grupo promova ações voluntárias, com destaque para a feira de quarta-feira, 4 de junho.

“As ações são gratuitas, pensadas e executadas de maneira coletiva, comunitária, com o objetivo de fomentar a presença de pessoas negras qualificadas nas grandes empresas”, diz a analista de processos da Bosch e diretora de marketing do UBN, Larissa Carvalho.

Desde 2020, o coletivo investiu ao menos R$ 200 mil no desenvolvimento de talentos profissionais por meio de participação em feiras e mentorias. O UBN também utiliza recursos para a distribuição de bolsas de estudo, cursos do idioma inglês, por exemplo.

“O que fazemos aqui é mais que uma estratégia: é entrega, é paixão. Nosso sonho é que um dia o UBN não precise mais existir, tempos em que encontros como esse não sejam mais uma necessidade e sim uma celebração. Só de pensar que há 30 anos movimentos assim mal conseguiam existir, imagino que nos próximos 30 estaremos em um momento muito melhor”, enfatiza Larissa.

Atualmente, o grupo presta assistência e suporte para alavancar a carreira de 400 jovens. O acompanhamento vai desde ajuste de currículo, até a preparação de jovens para entrevistas e processos seletivos. Desde a criação do UBN, ao menos 100 contratações de profissionais foram concretizadas.

Joyce Evangelista, gerente de contas do Banco Agibank, se restabeleceu no mercado de trabalho depois de conhecer o UBN. “Foi em um momento difícil da minha vida, após uma demissão marcada pelo racismo. Um convite de um amigo me levou a um auditório cheio de jovens negros determinados, achei aquilo revolucionário. Percebi que não estava mais sozinha”, recorda.

Joyce credita a retomada, a “volta por cima” na carreira, ao trabalho realizado pelo coletivo ao longo dos anos. “Surpreendentemente durante o encontro me inscrevi em um processo seletivo e fui contratada. Aquele encontro me inspirou a contribuir com minha experiência e história, agora como gerente de contas. Encontrei no UBN um propósito maior, onde atuo não só por mim, mas por quem ainda virá”, finaliza.

Serviço

4º Encontro com Unicamp Black Network (UBN) – Campinas-SP

Local: Prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest)

Endereço: Rua Josué de Castro, 120, campus da Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz – Barão Geraldo, Campinas-SP

Data: 4 de junho, quarta-feira

Horário: 15h às 20h

Entrada: Gratuita

Inscrições e Retirada de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-com-ubn-2025/2833497

Organização: Unicamp Black Network (UBN)

Informações: https://www.instagram.com/ubn.unicamp/

Empresas confirmadas

Santander

Unilever

Ambev

ADM

BCG

Bosch

Cargill

Deloitte

Embraer

EY

GE Vernova

Goldman Sachs

Google

Grupo NC (EMS)

Itaú

John Deere

Kearney

L’Oréal

Mars

Oracle

Sanofi

BTC

CNPEM

TetraPak