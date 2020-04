Unidade de Campanha de Jaguariúna começa a funcionar

Começou a funcionar na noite da última quarta-feira, dia 22 de abril, a unidade de campanha de Jaguariúna localizada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas. Com cerca de 400 metros quadrados de área, o local foi construído em duas semanas e centraliza o primeiro atendimento a pacientes com problemas respiratórios e sintomas de síndromes gripais e de Covid-19.

No total, são 29 novos leitos exclusivos para a unidade de campanha, o que aumentou em quase 200% o total de leitos da UPA, que possui 15. Sete leitos, localizados em salas de alvenaria, ficarão como legado após a pandemia, sendo incorporados à unidade 24h.

A unidade de campanha foi planejada para atender pessoas de todas as idades. Além da recepção, há uma ala só para pediatria, uma sala de medicação e um espaço exclusivo para os leitos.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, nos primeiros dois dias, foram feitos 38 atendimentos na nova unidade. “O novo espaço faz parte do plano municipal de enfrentamento à disseminação do coronavírus e integra as ações de prevenção ao aumento da demanda por leitos hospitalares, com a expansão dos casos de contaminação pela Covid-19”, explicou a secretária.

A ampliação dos leitos no Hospital Municipal “Walter Ferrari” também integra as medidas, que aumentarão a capacidade de internação no município em 69%.