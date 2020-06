Unidade de Vigilância em Zoonoses já atendeu cerca de 400 animais em Artur Nogueira

A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), setor mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, já atendeu aproximadamente 400 animais na cidade. Os atendimentos começaram há três meses e são divididos em vacinações, resgates, denúncias de maus tratos entre outros.

Somente em números de atendimentos gerais o setor já cuidou de 53 bichinhos. A averiguação de denúncia de maus tratos, já geraram outros 47 atendimentos. Também foram anotados 7 resgates de animais silvestres e 15 orientações sobre animais sinantrópicos (animais que se adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da vontade deste). Investigações de animais com raiva geraram 9 atendimentos. Além desses números, 260 animais já foram vacinados.

O prefeito Ivan Vicensotti destaca que o cuidado com os animais também diz respeito à saúde pública. “Eu quero parabenizar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Unidade de Vigilância em Zoonoses, sabemos que é um serviço de saúde pública que, além de cuidar dos animais, também cuida da saúde de nossa população”, reforça o prefeito.

Sandra Banin Gaido, secretária de Saúde, afirma que está satisfeita com o trabalho da unidade. “foi de fato uma conquista para a cidade, estamos colhendo ótimos frutos com esses atendimentos, isso garante benefícios para os animais e para a saúde pública de Artur Nogueira, graças ao incentivo do prefeito Ivan Vicensotti e do trabalho de toda equipe, estamos nos tornando referência no atendimento dos nossos bichinhos”, exclama a secretária de Saúde.

O coordenador de Vigilância em Saúde, Marcelo Silva, explica que esse é um trabalho gratificante e que já tem gerado muitos resultados. “Toda a equipe tem atendido os animais com muito carinho e prestado um serviço de qualidade para a sociedade, seguiremos trabalhando para o bem da nossa população”, comenta Marcelo.

O setor está localizado no início da Estrada do São Bento, ao lado da Delegacia de Polícia Civil do município.