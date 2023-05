UNIDADE DO COLÉGIO MACKENZIE VAI GERAR 150 EMPREGOS E ATENDER 450 ALUNOS

A Prefeitura de Mogi Mirim anunciou em evento realizado quarta-feira (17), no Salão Vermelho da Estação Educação, a instalação de uma unidade do Colégio Pense Mackenzie no município. A unidade escolar funcionará em um prédio em construção na rua XV de Agosto, no bairro do Tucura, Zona Norte da cidade. A instituição de ensino deve gerar cerca de 150 empregos, diretos e indiretos, e atender 450 alunos do infantil ao ensino médio.

O sistema Mackenzie de ensino chegou na região em 2018, com uma unidade em Mogi Guaçu, e a partir de 2024, também atenderá Mogi Mirim com sua nova instalação. O colégio contará com uma infraestrutura completa com mais de sete laboratórios, quadra poliesportiva, 25 salas de aula, auditório para 200 lugares, brinquedoteca, estúdio de gravação e soluções integradas. O prédio, em dois pavimentos, está sendo construído pela Execons Construtora e Incorporadora num terreno de 2,4 mil metros quadrados.

No evento de anúncio da vinda do colégio para Mogi Mirim, estiveram presentes o empresário Edi Uilson Thezolin e a arquiteta e urbanista Camila Thezolin, responsáveis pelo projeto logístico e estrutural do colégio; e os mantenedores do Mackenzie, Mauro Jonathan Mestrinel dos Santos e Wagner Ferreira Marques. Mauro disse que o colégio trabalha com três pilares básicos: a excelência no ensino; a gestão emocional; e a cosmovisão cristã.

O prefeito Paulo Silva destacou o impacto da vinda do Colégio com a geração de emprego, e ressaltou a importância de um empreendimento desta natureza para o Tucura. “É um bairro tradicional, que precisava de uma revitalização e o colégio vai dinamizar a região, trazer vida, movimentar, transformar o bairro com o surgimento, no futuro, de cursos superiores”, frisou.

Também participaram do evento o secretário de governo, Massao Hito; a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi; a gerente da Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), Vanda Polettini; e o presidente da Câmara Municipal, Dirceu Paulino, além de outros convidados e servidores.