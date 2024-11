Unidade fabril da Castertech é inaugurada em Mogi Guaçu com a presença do governador Tarcísio de Freitas

A quarta-feira, dia 27 de novembro, marcou a inauguração das operações da Castertech Fundição e Tecnologia no distrito industrial Mogi Guaçu. A unidade, do Grupo Randoncorp, integra a Vertical de Autopeças da companhia, em parque fabril de 240 mil m², que, futuramente, poderá reunir também outras iniciativas da companhia.

O evento contou com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas e do prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, além de vereadores, de representantes da empresa e funcionários da Castertech.

“O que testemunhamos aqui hoje, pessoal, é seguramente a concretização da mais importante notícia para o setor produtivo de Mogi Guaçu nas últimas décadas. A instalação da primeira de duas empresas de uma das mais sólidas e promissoras multinacionais brasileiras, com grandes perspectivas de geração de emprego, renda ao trabalhador e desenvolvimento ao nosso município”, comentou o prefeito em exercício.

A Castertech unidade Mogi Guaçu conta com uma área construída de 10 mil m² e um processo de fabricação altamente automatizado, com destaque para a conectividade e capacidade de fundição de mais de 22 mil toneladas ao ano e fabricação de mais de 350 mil unidades anuais de tambores de freio. A operação de Mogi Guaçu será a sexta unidade da Castertech, que já possui unidades em Caxias do Sul (RS), Schroeder (SC) e Indaiatuba (SP).

“Orgulho muito grande em saber que o Grupo Randoncorp tem se expandido não somente pelo nosso Estado, mas também pelo país e pelo mundo tornando-se referência. Temos que celebrar a inauguração de uma escola, que acabamos de inaugurar, e o início das operações da Castertech. Nosso papel, como Estado, é o de facilitar o esforço de quem quer empreender”, comentou o governador que havia acabado de inaugurar o prédio de uma escola em Martinho Prado Júnior.

Com a nova unidade, a empresa alcança capacidade anual de produzir 105 mil toneladas de peças fundidas e usinadas. “Faz parte da missão da Randoncorp contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua, por isso, ficamos satisfeitos em ampliar as operações da Castertech para Mogi Guaçu, em uma região logisticamente estratégica e importante para o nosso negócio, onde poderemos ampliar nossa capacidade de produção, contribuindo significativamente para o desenvolvimento futuro de nossa empresa, além de impactar positivamente também no desenvolvimento local, com a geração de novas oportunidades de trabalho e movimentação econômica”, comentou o diretor da Castertech, Leandro Correa.

Além da Castertech, o parque fabril da empresa também será sede da unidade da Suspensys, empresa gigante do setor automotivo, que também pertence ao grupo Randoncorp. A previsão é de que a unidade entre em operação no primeiro trimestre de 2025. O complexo fabril de Mogi Guaçu foi adquirido em novembro de 2022 por meio de leilão das instalações industriais da Fundição Balancins. O investimento inicial foi de cerca de R$ 130 milhões.

A instalação das duas empresas em Mogi Guaçu também é fruto da gestão feita pelo prefeito Rodrigo Falsetti. “Me orgulho de dizer, governador, que a gestão do prefeito Rodrigo, com o sempre fundamental apoio do Estado, tem sido também decisiva e verdadeiramente transformadora, com investimentos inéditos e essenciais em infraestrutura e em condições necessárias para que a iniciativa privada volte, como tem feito, a olhar com otimismo e esperança para nossa cidade e região”, ressaltou Tuckumantel.

“Fortalecemos nossa estratégia de crescimento sustentável com mais esse movimento de expansão de operações, incorporando uma unidade fabril, estrategicamente localizada, que amplia ainda mais nossa capacidade instalada, abrindo ainda mais possibilidades no mercado nacional e internacional, com forte investimento em novas tecnologias de produtos”, complementou o vice-presidente executivo da América do Sul e COO Vertical Autopeças da Randoncorp, Ricardo Escoboza.