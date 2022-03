Unidades de educação infantil de Cosmópolis comemoram o dia mundial da infância

Na segunda-feira, dia 21 de março, Cosmópolis comemorou o dia mundial da infância. Para este momento todas as unidades de educação infantil prepararam um momento lúdico e prazeroso para as crianças. No segmento de creche, o projeto Villa Musical levou a nove unidades um momento musical de muita importância para as crianças de 0 a 3 anos da rede de ensino municipal.

Nas escolas de fases e maternais, todas as equipes, gestores juntamente com os professores, prepararam momentos de brincadeiras e atividades que contemplam o mundo infantil. Todas as escolas preparam atividades diversificadas e de extrema importância para o desenvolvimento integral das crianças, como: banho de piscina, pintura com guache, histórias divertidas, brincadeiras de rodas, circuitos educativos, momentos de danças entre outras.

A equipe do Projeto Boquinha- Programa de e Educação em Saúde Bucal, que há 30 anos desenvolve suas atividades em prol da Infância de Cosmópolis também participou com atividades educativas lúdicas e esteve presente também no Paço Municipal com uma exposição de fotos de seus trabalhos. Nesta ação também esteve presente a Professora Andreia da EMEB Prof. Alice de Campos Lapa, vestida de Princesa, conversando e brincando com as crianças que passaram pelo local numa barraca lúdica, com várias brincadeiras e atividades pedagógicas. Ao final as crianças ganharam fruta, kit de pasta e escova de dentes e um desenho da Boquita.

Durante a última Sessão Ordinária na Câmara Municipal, as comemorações da data foram finalizadas com uma sessão lúdica, decorada com pipas, cataventos e desenhos.

Nove crianças em coloridos ‘velotrols’ desceram até o Plenário para entregar cartas aos parlamentares contendo as importâncias da Primeira Infância e foi lido também a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância de Cosmópolis durante a sessão.

A atividade foi encerrada com a apresentação de um vídeo com crianças de Cosmópolis contando sobre os Direitos das Crianças.

Fotos: Prefeitura de Cosmópolis