Unidades de Saúde de Martinho Prado e Chácaras Alvorada têm horário estendido a partir de segunda, dia 5 de setembro

Os moradores do Distrito de Martinho Prado Júnior e das Chácaras Alvorada passam a ter atendimento estendido nas unidades básicas de saúde a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de setembro. A notícia já havia sido confirmada pelo prefeito Rodrigo Falsetti no final de julho, quando determinou a ampliação do horário de funcionamento das unidades até 22 horas.

O atendimento estendido é uma reivindicação antiga dos moradores, uma vez que a assistência médica fora de hora demanda deslocamento de até 30 quilômetros até a região central da cidade. Por conta disso, o prefeito colocou como prioridade a ampliação do horário de atendimento nesses bairros. “Essas duas regiões são mais afastadas e o atendimento até mais tarde vai beneficiar quem trabalha durante o dia e precisa passar pelo médico e quem tiver algum mal-estar no período noturno”, comentou o prefeito.

As unidades básicas contam com médicos clínico-geral, ginecologistas e pediatras – os dois últimos, com atendimento preservado das 7h às 17h. O clínico-geral, por sua vez, terá plantão ampliado para o período noturno. Outros serviços, como vacinação e coleta de exames, também não sofrerão alterações, sendo realizados regularmente em horário de expediente.

Além da disponibilidade de médicos até 22 horas, os postos de atendimento nestas duas localidades passarão por serviços de manutenção que incluem reparos e pintura, garantindo mais conforto e adequação aos pacientes.

Vacinação

Vale lembrar que desde o dia 8 de agosto a unidade de saúde do Distrito de Martinho Prado tem horário estendido para vacinação, das 8h às 17h. Anteriormente, o atendimento era feito até às 15h, com pausa das 11h às 13h. O objetivo da ampliação é oferecer à população um período maior de assistência.

Além de Martinho Prado, a medida também atingiu as unidades básicas de Saúde da Zona Sul e Santa Cecília permitindo que as pessoas possam buscar a imunização até o final da tarde. Nas outras 18 unidades básicas de Mogi Guaçu, o atendimentosegue acontecendo normalmente até às 15h.