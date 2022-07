Unidades de Saúde terão horário estendido em Martinho Prado e Chácaras Alvorada

O prefeito Rodrigo Falsetti determinou nesta quarta-feira, dia 20 de julho, a ampliação do horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde do Distrito de Martinho Prado e da região das Chácaras Alvorada para até 22 horas. A medida, debatida durante reunião com vereadores, servidores da pasta e representantes da Organização Social responsável pela gestão dos serviços de Saúde em Mogi Guaçu, passa a valer a partir do dia 5 de setembro.

De acordo com o prefeito, o atendimento estendido é uma reivindicação antiga dos moradores, uma vez que a assistência médica fora de hora demanda deslocamento de até 30 quilômetros até o centro da cidade. “Essas são regiões mais afastadas, rurais, o que dificulta o acesso das pessoas aos profissionais de saúde em horário de trabalho e também fora dele, por conta da distância”, disse. “Firmamos o compromisso de olhar por essas famílias e vamos atendê-las nesta demanda de tantos anos”.

As unidades básicas contam com médicos clínico-geral, ginecologistas e pediatras – os dois últimos, com atendimento preservado das 7h às 17h. A clínico-geral, por sua vez, terá plantão ampliado para o período noturno. Outros serviços, como vacinação e coleta de exames, também não sofrerão alterações, sendo realizados regularmente em horário de expediente.

Além da disponibilidade de médicos até 22 horas, os postos de atendimento nestas duas localidades passarão por serviços de manutenção que incluem reparos e pintura, garantindo mais conforto e adequação aos pacientes.